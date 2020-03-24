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اقتصاد

بقيمة ملياري جنيه.. الرقابة المالية تتلقى مذكرة طرح صكوك طلعت مصطفى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:10 م
رجل الأعمال هشام
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
تلقت هيئة الرقابة المالية مذكرة المعلومات الخاصة بطرح الإصدار المرتقب لصكوك تمويل مجموعة طلعت مصطفى الذى تتولى تنفيذه المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.

والإصدار يتمثل في صكوك الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وسيتم طرحها على المؤسسات المالية والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، وأن الصكوك المصدرة غير قابلة للتحويل لأسهم، وستطرح للاكتتاب الخاص، وتقيد بالبورصة لمدة 57 شهرا بإصدار واحد، بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه.

وتابعت المذكرة أنه سيتم مراجعة عائد أذون الخزانة كل ستة أشهر، ويصرف كل ستة أشهر ابتداء من 30 سبتمبر المقبل، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبارا من اليوم التالي لغلق الاكتتاب.

ولفتت مذكرة المعلومات إلى أنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك – بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم- لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، في مقابل بيع المركز التجاري المملوك للشركة في مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة والمعروف باسم مول مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس، باعتباره الأصل محل التصكيك.

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