‎مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

‎تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بحزمة تبرعات للمشاركة في مواجهة أزمة كورونا بلغت 62 مليون جنيه مصري، توزعت على عدة أنشطة.





‎‫تم التبرع بشراء ١٠ أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والتبرع بمبلغ ٢٥ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وبـ٢٥ مليون أخرى لمبادرة حياة كريمة، كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٨ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة‬.





‎‫وتأتي هذه المساهمات كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة بعد قرار هشام طلعت مصطفي بالتوسع فى المشاركة الإيجابية لمجموعة طلعت مصطفى فى المساهمة مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا.