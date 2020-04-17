AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

‎مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:02 م
رجل الأعمال هشام
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
Advertisements
صدى البلد
‎تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بحزمة تبرعات للمشاركة في مواجهة أزمة كورونا بلغت 62 مليون جنيه مصري، توزعت على عدة أنشطة.

‎‫تم التبرع بشراء ١٠ أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والتبرع بمبلغ ٢٥ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وبـ٢٥ مليون أخرى لمبادرة حياة كريمة، كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٨ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة‬.

‎‫وتأتي هذه المساهمات كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة بعد قرار هشام طلعت مصطفي بالتوسع فى المشاركة الإيجابية لمجموعة طلعت مصطفى فى المساهمة مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد بنوك مصر يتبرع بـ 700 مليون جنيه لصندوق الطوارئ للعمالة المتضررة من كورونا

من داخل الحجر الصحي.. العائدون من لندن ينظمون مبادرة تبرع لـ تحيا مصر

فى وقت الشدايد الكل واحد.. قائمة تبرعات مؤسسات وهيئات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.. أرقام

تبرعات كورونا.. جهود الدعم متواصلة والنواب في المقدمة.. الحكومة تستقطع 20% من مدبولي والوزراء والمحافظين.. والسلطة القضائية مساهمتها مستمرة

غرفة صناعة الطباعة تتبرع بمليون جنيه لمكافحة كورونا

2 مليون جنيه مساهمة من إحدى شركات الأسمنت لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

10 ملايين إصابة كورونا فى أفريقيا.. الصحة العالمية تصدم الجمهور بشأن القارة السمراء

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها

بسبب موقف سيارة .. مشاجرة بين 6 مصريين فى الكويت.. شاهد

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأراجوز فن مصرى تاريخه يعود لـ الفراعنة.. استغله المصريون لمخاطبة الملوك

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها