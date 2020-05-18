مجموعة هشام طلعت مصطفى تتبرع بـ 2 مليون جنيه لعلاج غير القادرين

أعلن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تبرعه بـ 2 مليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل.





وقال هشام طلعت مصطفى، أثناء مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر»، إن مجموعة هشام طلعت مصطفى تتبرع بـ 2 مليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي بالمجان.





من جانبه، أكد محمد المرشدي، مؤسس معمار المرشدي، تبرعه بمليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل.





كما أعلنت مجموعة صيدليات 19011 أنها تتبرع بـ200 ألف جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل.





بينما تبرع رجل أعمال إماراتي بـ 15 مليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي بالمجان.



