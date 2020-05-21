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اقتصاد

نتائج أعمال مبشرة لـ طلعت مصطفى القابضة رغم أزمة كورونا وارتفاع صافي أرباح المجموعة لـ 375 مليون جنيه

الخميس 21/مايو/2020 - 01:42 م
رجل الأعمال هشام
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، المنعقد أمس الأربعاء، حيث تم الموافقة على اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 25 فبراير الماضي  كما تم اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، حيث تضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة عن الربع الأول من عام 2020

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 2.291 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 5%، وبلغ مجمل الربح المجمع 835 مليون جنيه تقريبًا في الربع الأول من عام 2020 مقابل 849 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 2%، ويرجع الانخفاض بصفة رئيسية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع الفنادق.

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وأفصحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020 وبلغ 375 ميلون جنيه مقابل 361 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) في الربع الأول من عام 2020 مبلغ 36 مليون جنيه مقارنة بحوالي 31.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14%، وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 مارس لعام 2020 مبلغ وقدره 49.3 مليار جنيه تقريبًا مقابل 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقًا للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

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كما اعتمد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قوائم المركز المالي للشركة في 31 مارس لعام 2020، والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها، والتي تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، واعتمدت أيضًا موقف المبيعات المحققة خلال الربع الأول من عام 2020، حيث حققت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2020 مبيعات عقارية بلغت حوالي 2.221 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءًا من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، وهو ما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة.

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