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أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى يطلق اسم الشهيد طيار هشام حسنى على اسم شارع رئيسى بالرحاب ويخصص قطعة أرض صدقة جارية على روحه.. والسوشيال ميديا: موقف نبيل ومحترم

الأحد 10/مايو/2020 - 04:52 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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فى لمسة إنسانية ووطنية، نشرت صفحة "أخبار سكان مدينة الرحاب"، أن زوجة الشهيد العقيد أركان حرب طيار هشام حسنى، الذى سقطت به الطائرة أثناء التدريب فى ١٤ يناير ٢٠٢٠، تقدمت بالشكر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، وذلك لسرعة استجابته بأنه أطلق اسم زوجها على شارع رئيسى بالرحاب ٢، وأيضا خصص قطعة أرض لبناء مسجد كصدقة جارية على روح الشهيد.

وسرعان ما تم تداول هذا الموقف النبيل على "فيس بوك" و"تويتر" وغيرها من منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث أشاد الكثيرون بسرعة استجابة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

 وعلى سبيل المثال، قالت الكاتبة فاطمة ناعوت فى تعليقها على البوست على صفحة أخبار سكان مدينة الرحاب: "تصرف راق ومحترم.. رحم الله الشهيد وأثابكم به وربط على قلوبكم".

وقالت فاطمة ناعوت فى بوست آخر لها على "إنستجرام": "موقف راق ومحترم من السيد هشام طلعت مصطفى لإطلاقه اسم الشهيد العقيد ا. ح طيار هشام حسنى، وهو من سكان الرحاب، على أحد شوارع مدينة الرحاب وتخصيصه قطعة أرض لبناء مسجد كصدقة جارية على روحه".

وعلقت جمعية مستثمرى مدينتى لتنمية المجتمع قائلة: "وفقكم الله وحفظ مصر وشعبها العظيم".

كما جاءت العديد من التعليقات المختلفة من عدد من المواطنين وبعض سكان مدينتى والرحاب، والتى أجمعت على مواساة السيدة زوجة الشهيد والإشادة بهذا الموقف النبيل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.. وندعو جميعا  للشهيد بالرحمة والمغفرة.

هشام طلعت مصطفى يطلق اسم الشهيد طيار هشام حسنى على اسم شارع رئيسى بالرحاب ويخصص قطعة أرض صدقة جارية على روحه.. والسوشيال ميديا: موقف نبيل ومحترم
هشام طلعت مصطفى يطلق اسم الشهيد طيار هشام حسنى على اسم شارع رئيسى بالرحاب ويخصص قطعة أرض صدقة جارية على روحه.. والسوشيال ميديا: موقف نبيل ومحترم
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