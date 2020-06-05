شاهد.. أمن القاهرة يداهم مصنعا للكيماويات بدون ترخيص فى المرج

نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط مصنع للكيماويات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بداخله كميات كبيرة من المواد الكيماوية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق.





فقد تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع للكيماويات كائن بدائرة قسم شرطة المرج ، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المواد الكيماوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المصنع على ١٥ طن حامض كبريتيك معبأة داخل 1 تنك و٥ طن سلفونيك "منتج نهائى" و ٨ أطنان معزز رغوة صابون و ٢ طن مادة الأيكل مخصصة للخلط مع حامض الكبريتيك و طن مواد خام معبأة بداخل 1 تنك و ٩٠٠ لتر كلور و ٩٠٠ كيلو جرام ملح ماغنسيوم و ٩٠٠ كيلو جرام ثايلوذ متخن لصابون المصنع و ٥٠٠ لتر كلوريد و ١٥٥ لتر خل خام و ٢٧ تنك فارغ – وجيمعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



