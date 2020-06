بعد خضوعه لعملية جراحية.. هيدى كرم توجه رسالة لأشرف زكي

View this post on Instagram

انا عمري ما شفت حد بيرد على تليفونه في كل وقت في ال ٢٤ ساعه ٧ ايّام في الأسبوع عمري ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو في النقابه و كأنه الوحيد عمري ما شفت حد عنده صبر و طولة بال ان يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق و لا يتخنق ... عمري ما شفت حد منصف و بيعامل أعضاء النقابه كلهم على انهم عيلته و أهل بيته زيك يا دكتور اشرف .... انت عارف اني لما بحس اني هاقع في اَي مشكله في الشغل الحاجه الوحيدة اللي بتطمني هي فكرة انك نقيبنا اللي أكيد ها تسندنا و تقف جنبنا ... حتى في الازمه بتاعت كورونا وجودي في نقابه انت نقيبها مطمني جدًا .... معلش طولت شويه لكن دي مشاعري ناحية راجل محترم زي حضرتك ... كلنا بنحبك و بنحترمك و بندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامه انت السند و الضهر لكل عضو في النقابه ... تستاهل كل الحب و التقدير ♥️ @ashrafzakyoffical