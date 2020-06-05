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فن

بعد خضوعه لعملية جراحية.. هيدى كرم توجه رسالة لأشرف زكي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:31 م
اشرف زكي
اشرف زكي
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محمد بدران





حرصت الفنانة هيدى كرم، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية. 

وكتبت هيدي كرم، عبر حسابها على "انستجرام"، قائلا: "انا عمري ما شفت حد بيرد على تليفونه في كل وقت في ال ٢٤ ساعه ٧ ايّام في الأسبوع عمري ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو في النقابه و كأنه الوحيد عمري ما شفت حد عنده صبر و طولة بال ان يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق و لا يتخنق ... عمري ما شفت حد منصف و بيعامل أعضاء النقابه كلهم على انهم عيلته و أهل بيته زيك يا دكتور اشرف".


وتابعت 'انت عارف اني لما بحس اني هاقع في اَي مشكله في الشغل الحاجه الوحيدة اللي بتطمني هي فكرة انك نقيبنا اللي أكيد ها تسندنا و تقف جنبنا ... حتى في الازمه بتاعت كورونا وجودي في نقابه انت نقيبها مطمني جدًا .... معلش طولت شويه لكن دي مشاعري ناحية راجل محترم زي حضرتك ... كلنا بنحبك و بنحترمك و بندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامه انت السند و الضهر لكل عضو في النقابه ... تستاهل كل الحب و التقدير ♥️ " . 


يشار إلى أن أشرف زكى، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.


حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلوم.


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انا عمري ما شفت حد بيرد على تليفونه في كل وقت في ال ٢٤ ساعه ٧ ايّام في الأسبوع عمري ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو في النقابه و كأنه الوحيد عمري ما شفت حد عنده صبر و طولة بال ان يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق و لا يتخنق ... عمري ما شفت حد منصف و بيعامل أعضاء النقابه كلهم على انهم عيلته و أهل بيته زيك يا دكتور اشرف .... انت عارف اني لما بحس اني هاقع في اَي مشكله في الشغل الحاجه الوحيدة اللي بتطمني هي فكرة انك نقيبنا اللي أكيد ها تسندنا و تقف جنبنا ... حتى في الازمه بتاعت كورونا وجودي في نقابه انت نقيبها مطمني جدًا .... معلش طولت شويه لكن دي مشاعري ناحية راجل محترم زي حضرتك ... كلنا بنحبك و بنحترمك و بندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامه انت السند و الضهر لكل عضو في النقابه ... تستاهل كل الحب و التقدير ♥️ @ashrafzakyoffical

A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on

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