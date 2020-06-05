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رياضة

بحث احتياجات عودة النشاط.. الخطيب يجتمع مع فايلر وعبدالحفيظ بـ الأهلي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:37 م
محمود الخطيب وفايلر
محمود الخطيب وفايلر
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عبدالحكيم أبو علم
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، جلسة ظهر اليوم الجمعة، مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور عمرو محب، مترجم الفريق.

وناقش الخطيب مع فايلر العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.

وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.

وحرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.
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