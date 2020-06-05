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برلمان

سيناء في القلب.. الحرية المصري يفتتح مقره بـ العريش

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:07 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى أمانته الجديدة بقسم أول العريش
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ماجدة بدوي
افتتح حزب الحرية المصرى أمانته الجديدة بقسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء، ضمن خطة الحزب لاستكمال الهيكل التنظيمي والأمانات المختلفة بالمحافظات. 


ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهني، الأمين العام، وإشراف المهندس جمال عمرو أمين عام محافظة شمال سيناء، وشلبى محمد شلبى أمين عام قسم أول العريش.

وقال جمال عمرو، امين محافظة شمال سيناء، إن الحزب يقدر ويعرف قيمة سيناء وكل شبر في ارضها، ولذلك نهدف لان يكون لنا وحدة حزبية بكل قسم، من أجل التواصل مع أهالي سيناء الكرام الذين عاشوا عمرهم هم واجدادهم في تضحية وحرب وكانوا ابطالا حالفهم الانتصار دائما.

كما اكد امين المحافظة، أن سيناء بجيشها وأهلها قادرة على دحر الارهاب، وبناء التنمية والمستقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعها نصب اعينه واكد ان هناك خطوات من عمل وكفاح من اجل تنمية سيناء.

وأشار الى ان سيناء الغالية تشهد حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الانجازات والمشروعات القومية الكبرى، موضحا ان سيناء وفى القريب العاجل سوف تكون واحدة من المناطق المصرية الواعدة فى جذب جميع المشروعات الزراعية والصناعية والزراعية والتعدينية وغيرها.
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