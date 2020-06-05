سيناء في القلب.. الحرية المصري يفتتح مقره بـ العريش

افتتح حزب الحرية المصرى أمانته الجديدة بقسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء، ضمن خطة الحزب لاستكمال الهيكل التنظيمي والأمانات المختلفة بالمحافظات.





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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب ، والمحاسب أحمد مهني، الأمين العام، وإشراف المهندس جمال عمرو أمين عام محافظة شمال سيناء، وشلبى محمد شلبى أمين عام قسم أول العريش.





وقال جمال عمرو، امين محافظة شمال سيناء ، إن الحزب يقدر ويعرف قيمة سيناء وكل شبر في ارضها، ولذلك نهدف لان يكون لنا وحدة حزبية بكل قسم، من أجل التواصل مع أهالي سيناء الكرام الذين عاشوا عمرهم هم واجدادهم في تضحية وحرب وكانوا ابطالا حالفهم الانتصار دائما.





كما اكد امين المحافظة، أن سيناء بجيشها وأهلها قادرة على دحر الارهاب، وبناء التنمية والمستقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضعها نصب اعينه واكد ان هناك خطوات من عمل وكفاح من اجل تنمية سيناء.



