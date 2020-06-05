سلبية حالتين مشتبه في إصابتهما بكورونا بشمال سيناء

أعلنت إدارة الطب الوقائي بمدينة بئر العبد شمال سيناء ' ان نتيجة تحاليل الحاله المحجوزة بمستشفى بئر العبد لسيده من قرية 6 أكتوبر والمشتبه في اصابتها بفيرس كورونا 'جاءت النتيجه سلبية ' كما وردت جاءت تحليل العينه الثانيه للحاله المعزولة من قرية نجيله سلبية ايضا.
وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا معمليا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث وردت نتيجة التحاليل لتفيد سلبية الحالتين.
أضاف شوكة أنه تم الاشتباه من قبل في 40 حالة بفيروس كورنا المستجد وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه، حيث أسفرت نتائج العينات عن سلبية 34 حالة وإيجابية 6 حالات أخرى من بينها شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفى العريش العام وحالة أخرى بمستشفى بئر العبدالمركزي وحالة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، إلى جانب حجز حالة منزليًا
وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ' أن المحافظة ' تعد من أقل المحافظات تأثرا بجائحة كورونا .. مقارنة بباقي محافظات الجمهورية '.