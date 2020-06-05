لو عندك أعراض كورونا.. اِذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

قال إسلام عبد الرحمن، الدكتور بقسم جراحة عامة وجراحات مناظير الجهاز الهضمي، إنه مع ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا، فقد نجد ان البعض لا يعلمون الأعراض الأساسية التي يمكن ان تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع عبد الرحمن في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان أبرز أعراض فيروس كورونا المستجد ، هي: ارتفاع درجة الحرارة ، ألم بالحلق، انسداد الأنف، كحة، فقدان حاستي الشم والتذوق، آلام بالبطن وإسهال مع ميل للقيء، إجهاد ، وضيق التنفس .





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واكد عبد الرحمن، ان العزل المنزلي يجب ان يكون بين الأشخاص الذين تظهر عليهم اول 5 اعراض ، وذلك مع اتباع بعض البروتوكولات لضمان الشفاء من فيروس كورونا تماما، ومن أهمها اتباع التغذية الجيدة.





واوضح عبد الرحمن، ان ضيق التنفس هو العرض الذي يجب ان يلجأ فيه مريض فيروس كورونا، بالذهاب إلى المستشفي فورا ليحصل على الرعاية المناسبة، ومع تجنب الإصابة لابد من الابتعاد عن المبالغة في الخوف والقلق ، حيث انها تضعف المناعة.



وتابع عبد الرحمن، انه يجب اتباع بعض النصائح لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا التاجي، ومن اهمها عدم اتباع الشائعات والمصادر المجهولة للحديث عن علاج الفيروس والأدوية، والانتظام في ممارسة الرياضة بصورة يومية، مع الالتزام بالتغذية الصحية و السوائل المفيدة للجسم باستمرار.