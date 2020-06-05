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رياضة

شاهد.. محمد قفشة يقضي إجازته على يخت

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:47 م
محمد مجدى قفشة
محمد مجدى قفشة
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محمد بدران
شارك محمد مجدى قفشة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى جمهورة صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد مجدى قفشة وهو يستمتع بإجازة الصيف على متن يخت بإطلالة كاجوال ونظارة شمس وقبعة، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.









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