أبعاد ودرجات الاستقطاب الحزبى الأمريكى 2020

من الواضح من موجات التظاهر الأمريكية فى 2020 أن المجتمع والدولة الأمريكيتن يتطوران للتعبير عن انقسام اجتماعى واليديولوجى حاد بين اليمين واليسار. فعلى جانب اليمين هناك مجموعتين واضحتين: ولهما ، القلب المحافظ ، وثانيهما، المتوافقون مع رامب، وينقسمو إلى ثلاث مجموعات :





1- محافظو ترامب، الذين هم من نواح كثيرة أكثر المجموعات التقليدية للجمهوريين، لديهم تأثير كبير على تحالف الحزب الجمهوري ؛ في حين أنهم يشكلون 13 ٪ فقط من جمهور الناخبين.





2- وحوالي ثلث من جميع الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الجمهوريين ونطلق عليهم محافظى السياسات العامه





3- وحصة الاكبر هم من الجمهوريين المشاركين سياسيًا.هذه المجموعة مستريحه ماليًا ، يهيمن عليها عليها الذكور او القيم الذكريه وتدعم بشكل كبير الدعوه حكومة اصغر وتخفيض معدلات الضرائب على الشركات وتؤمن بإنصاف النظام الاقتصادي في البلاد.





وتعرب الغالبية العظمى من محافظى ترامب عن وجهة نظر إيجابية حول مشاركة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لأنها تزود الولايات المتحدة بأسواق وفرص جديدة للنمو.





المجموعه الاولى وهى محافظى قيم ترامب -مجموعه هو شريحة أصغر بكثير من قاعدة الحزب الجمهوري وأكبر سنا وأقل تعليما من مجموعات التصنيف ذات الميول الجمهورية.





المجموعه الثانيه -محافظى السياسات العامه- وهم غير راضين عن مسار الأمة ، وينتقدون المهاجرين بشدة ويخافون بشدة من المشاركة الأمريكية العالمية. وهناك تصور مشترك مع محافظى قيم ترامب انه "إذا كانت أمريكا منفتحة جدًا على الناس من جميع أنحاء العالم ، فإننا نخاطر بفقدان هويتنا كأمة.





اما المجموعه الثالثة المحافظين وهى مجموعه ماليه سياسيه فقط وتعقد أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لها تأثير إيجابي على الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد ، وهي ذات الحد الادنى بين مجموعات ذات تصنيف التوجه الجمهوري. وهى مهمه جدا للفوز فى الانتخابات.





وهذه المجموعه تؤيد عدم رفع معدلات الضرائب على الشركات والشركات الكبيرة. تقول أن النظام الاقتصادي العادل مضر لانه لا المصالح القوية والا فى الدوله القويه . وهم متفائلون بشكل أساسي حول حالة الأمة ومستقبلها. ويعتقدون أن الجيل القادم من الأمريكيين سيكون لهم فرصه أفضل. وهم الارجح اصغر سنا و الابيض فى البشره وهم يؤيدون للأعمال التجارية بشده ويعتقدون بشكل عام أن المهاجرين يعززون قدره البلاد بدلًا ان يكونو عبءها عليها.





وعلى جانب اليسار، هناك مجموعات اربعه تضم الائتلاف الديمقراطي وكلهم يدعم بقوة شبكة الأمان الاجتماعي . في حين كانت هناك اختلافات عرقية وعرقية واختلافات في الدخل منذ فترة طويلة داخل الائتلاف الديمقراطي ، فإن هذه الثغرات تثير الدهشة بشكل خاص. يعكس التكوين الديمغرافي المتغير للقاعدة الديمقراطية:





1- الليبراليون المتشددون هم أكبر مجموعة في الائتلاف الديمقراطي ، وهم يشكلون ما يقرب من نصف من الديمقراطيين المشاركين سياسيًا والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية. معظمهم من البيض ، ومريحين ماليًا ، ومتلقين تعليمًا عاليًا (معظمهم من خريجي الجامعات وحوالي الثلث حاصلون على درجات عليا) وليبراليون ليبراليون يعبرون بشكل ساحق عن المواقف الليبرالية في كل قضية تقريبًا.





2- ومستوى والنشاط السياسى في الأشهر التي تلت انتخاب ترامب يميز الليبراليين الصلبين عن جميع المجموعات الأخرى في التصنيف السياسي ، يسارًا أو يمينًا. يقول ما يقرب من نصف الليبراليين الصلبين أنهم ساهموا بأموال لمرشح أو حملة سياسية للديمقراطيين . ويعتقد ان نسبه عاليه من الليبراليين الصلبين شاركوا في احتجاج ضد سياسات ترامب ، والتي تعد أيضًا أعلى نسبة بين مجموعات التصنيف السياسي.





3- ديمقراطيوالفرصه السياسيه ، حيث يتفق ديمقراطيو الفرصة مع الليبراليين الصلبين حول على القضايا الرئيسية. لكن ديمقراطيي الفرصة أقل ثراءً وأقل انخراطًا سياسيًا وأقل ليبرالية. أحد مجالات الاختلاف بين ديمقراطى الفرصه والليبراليين الصلبين هو هو بشان أرباح الشركات: يؤمن ديمقراطى الفرصه السياسيه يعتبر أن معظم الشركات يجب ان تحقق "مبلغًا معقولًا الدخل ومعقولًا من الربح" ، بالمقارنة مع الليبراليين الصلبين الذين يركزون على العداء للمحافظين. ويبرز ديمقراطيو الفرصة في اعتقادهم أن معظم الناس يمكنهم المضي قدمًا إذا كانوا على استعداد للعمل بجد.





4- الديمقراطيين الساخطين، ودائما لهم مشاعر إيجابية للغاية تجاه الحزب الديمقراطي وشخصياته القيادية. ينبع استيائهم من السخرية من السياسة والحكومة والطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد. هذه المجموعة التي تعاني من الإجهاد المالي ، تدعم الأغلبية من الحكومة الناشطة وشبكة الأمان الاجتماعي ، لكن معظمهم يقولون إن الحكومة بطبعها مسرفة وغير فعالة.





ويعتقد الغالبية العظمى من الديمقراطيين الساخطين أن جانبهم خسر في السياسة ، في حين يعتقد أقل من النصف أن التصويت يمنحهم رأيًا في كيفية إدارة الحكومة للأشياء.بالإضافة إلى المجموعات الرئيسية السبعه في التصنيف السياسي ، فإن المجموعة الثامنه وهم السائرون مع التيار العام - Bystanders - وهى مجموعه مفقودة في العمل السياسي 2020. وهذا تعبير كبير عن حده الانقسام والاستقطاب.





في حين أن كلا الحزبين منقسمان داخليًا ، فإن الحزبية تظل سمة مميزة للحياة السياسية الأمريكية. عبر مجموعات التصنيف الرئيسية السبعه ، تنتمي الأغلبية إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي أو تميل إليه. ولديهم تنعكس قوة الحزبية في المواقف من دونالد ترامب. بشكل عام ، يحصل ترامب على أكثر تقييماته إيجابية بين المجموعتين الجمهوريتين الاولى والثانيه وهما الأكثر قوة ، توافق أغلبية كبيرة في كل مجموعة بقوة على أداء ترامب الوظيفي.





وعلى النقيض من ذلك ، فان الاغلبيه في المجموعات الديموقراطية الثلاثة (الليبراليون المتشددون ، ديمقراطى الفرص السياسيه ، والديمقراطيون الساخطون) يرفضون بشدة .طبعا الجموعه الديمقراطيه الرابعه وهى المجموعه الصلبه تنهو فرصه دائما فى التواجد فى الشارع. ومع ذلك ، حتى المجموعات ذات الميول الجمهورية التي توافق بقوة على أداء ترامب الوظيفي ليست كلها إيجابية بشأن سلوكه كرئيس. بين الجمهور بشكل عام ، فنجد اكثر من النصف لا يحبون سلوك ترامب ، في حين أن القليل فقط يحبون سلوكه. وحوالى الربع من اعضاء الحزب الجمهورى يؤكدون إن لديهم مشاعر مختلطة.والمواطن الامريكى يفصل شعوريا ومعرفيا بين اداء الرئيس والوالاء الحزبى وهو ما يعقد الحزبيه بشكل كبير. لا توجد مجموعة تصنيفات تعبر فيها أغلبية واضحة عن وجهات نظر إيجابية حول سلوك ترامب. حوالي نصف محافظى ترامب يحبون سلوك ترامب كرئيس ، في حين أن حوالى من النصف قليلا لديهم مشاعر مختلطة. من بين الجماعات ذات الميول الديمقراطية ، الأغلبية الساحقة من الليبراليين الصلبين ، والفرص الديمقراطية والديمقراطيون الساخطون يقولون أنهم لا يحبون سلوك ترامب في منصبه.





من المؤكد أن هناك تغييرات زلزالية في الأمة والسياسة الامريكيه على مدى العقود الثلاثة الماضية – وهي تعكس عدم استقرار التصنيف السياسي لمده طويله . أصبحت البلاد أكثر تنوعًا من الناحية العرقية والإثنية. في عام 1987 ، كان كلا الحزبين من البيض وغير من أصل إسباني. اما اليوم فالحزب الجمهوري استمرت النسبه العاليه للبشره البيضاء ، في حين أن أكثر من النصف من الديمقراطيين ليسوا من البيض. قبل ثلاثين عامًا ، كانت إحدى أكبر المجموعات في التصنيف السياسي هي التجار الجدد ، وهي مجموعة أكبر سنًا ، معظمها من البيض ، معظمهم ديمقراطيون كانوا محافظين نسبيًا في القضايا الاجتماعية لكنهم فضلوا الحكومة الناشطة.





وقد اختفوا حاليا لصالح التعدد الاثنى للشركات المتعدده الجنسيه. كما انقسمت المجموعتين الجمهويتين المحافظتين الثانيه والثالثه حول الهجرة و "الانفتاح" ودور أمريكا في العالم ، وكذلك الشذوذ الجنسي. وللمرة الأولى. هناك مجموعة ذات ميول جمهورية متشككة بشدة في اسياسات العدالة الاجتماعيه للنظام الاقتصادي في البلاد. هذا ولا يهدف التصنيف إلى قياس التغيرات بمرور الوقت في الناخبين ، بل سرعه اختلاف التنميط الحزبى عبر 30 عامًا لا تزال قائمة حتى اليوم.



