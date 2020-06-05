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أخبار العالم

بعد خطابه لمجلس الأمن.. السودان يسأل عن تأثير المياه القادمة من سد النهضة على البلاد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:51 م
السودان:هناك مشاكل
السودان:هناك مشاكل عالقة بشأن سد النهضة
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قسم الخارجي
قالت وزيرة الخارجية السودان أسماء عبد الله، إن علاقتهم قوية مع إثيوبيا، لكن يجب الإسراع في "ترسيم الحدود".

وبشأن أزمة مفاوضات سد النهضة، قالت الوزيرة في تصريحات لقناة "العربية" إن  "هناك مشاكل فنية عالقة، بشأن سد النهضة ستحل إذا حسنت النيات".

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن بلادها تريد معرفة كمية المياه القادمة من سد النهضة، وكيفية تأثيرها على البلاد.

يأتي ذلك بعد مطالبة السودان في خطاب لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، التحرك، وفق الأعراف الدولية، لمنع وجود أي تهديد على الأمن والسلم الدوليين.

ودعا السودان مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع الأطراف المعنية بملف سد النهضة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، معتبرا أن  مثل هذه الإجراءات الأحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ويتزامن ذلك مع توتر بين البلدين على خلفية اعتداء الجيش الإثيوبي على أراضي السودان، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.
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