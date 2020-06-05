ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

أصدر الرئيس الأمريكي دو نالد ترامب بتخفيض القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا وسحب آلاف الجنود من هناك، حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية.





ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولون إي إدارة ترامب قولهم إن الرئيس أمر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالبدء في سحب آلاف القوات الموجودة في ألمانيا، بحلول سبتمبر.





وأوضحت أن الأمر يتعلق بعودة نحو 9500 جندي من أصل 34000 من القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا.





ويوجد في ألمانيا أكبر عدد من القوات الأمريكية في أوروبا، كما يتواجد هناك مركز قيادة عملييات أوروبا.



