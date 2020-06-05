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أخبار العالم

لإنهاء الأزمة.. ميركل تعلن استعداد ألمانيا لدعم المحادثات السياسية في ليبيا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:50 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
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القسم الخارجي
أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، استعداد بلادها لتقديم دعم ألماني للمحادثات السياسية في ليبيا.

وقالت ميركل لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وفقًا لـ"العربية"، إنه يجب إجراء محادثات سياسية لحل الأزمة الليبية.

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند تأكيده إن الولايات المتحدة ستستخدم كل دعمها وتأثيرها للمساعدة في تهدئة الأزمة الليبية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن السفير الأمريكي حذر من أن استمرار التصعيد سيحول البلاد إلى سوريا جديدة.


وتابع نورلاند: "الفرصة الآن جيدة لبدء المفاوضات، خاصة بعد تسوية الوضع الميداني".

وأضاف نورلاند، في مؤتمر صحفي عقده مركز دبي للتواصل الإعلامي التابع للخارجية الأمريكية، أن الموقف الميداني الحالي في ليبيا والمتصاعد بشكل خطير، جعل الأطراف المتصارعة والداعمة لها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مشاهدة هذا الصراع يتحول إلى حرب إقليمية كاملة الأركان، أو تهدئة هذه الأزمة وإنهائها.

ودعا نورلاند، جميع المرتزقة إلى مغادرة الأراضي الليبية وإلى انخراط جميع الأطراف في الحوار. 

وفي استفزاز واضح، وجه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تدخله العسكري في ليبيا، ودعمه ضد الجيش الوطني الليبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الخميس، عن القيام بعمليات التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية، عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تركيا. 

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