متحف العاصمة الإدارية الجديدة.. رحلة بين 9 عواصم مصرية

متحف العاصمة الإدارية الجديدة ، ياخذك في رحلة بين عواصم مصر القديمة بداية من منف حتى بناء العاصمة الإدارية الجديدة ، ليحكي تاريخ امتزج بين الحضارة وحداثة التاريخ .





ويحتوي محتف العاصمة الادارية الجديدة على 550 قطعة قطع أثرية فريدة جارى زيادتها لتسرد، االتاريخ المصري القديم، أبرزها طيبة، منف، تل العمارنة، الإسكندرية فيما يتحدث عن التاريخ الحديث عبر عواصم القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية وفى النهاية بالعاصمة الادارية الجديدة .









وأثناء جولتك فى المتحف ستجد تاريخ أشهر المدن و الحكام و الشخصيات التاريخية الشهيرة ، وستتضمن المعروضات أشكال الحياة ، وأدوات حروب الملوك ، والحلى و الزينة الخاصة بهم ، وكافة اشكال و انماط الحياة التى يعيشونها .





ويشمل المعروضات داخل اروقة المتحف ، مومياوات ، ومقبرة توتو والتى تم اكتشافها في منطقة الديابات بسوهاج ،بالاضافة الى توابيت تعرض أسرار البوابات الوهمية التى استخدمها قدماء المصريين .



