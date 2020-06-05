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فن

عقب العملية الجراحية .. هانى رمزى لـ أشرف زكى: ألف سلامة صديقي وأخي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:40 م
اشرف زكي
اشرف زكي
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محمد بدران
وجه الفنان هانى رمزى، رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عقب خضوعه لعملية جراحية. 

وكتب هانى رمزى، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: "حبيبي وصديقى وأخى، الف سلامه على قلبك يا غالى #اشرف_ذكي".

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

فيلم قسطي بيوجعني، تأليف وإخراج إيهاب لمعي، وإنتاج شركة سوتير، بطولة هاني رمزي ومايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبوسريع، وموسيقى تصويرية محمود الشابوري، وديكور محمد مراد وتصوير إيهاب حامد.

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