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فن

بعد اختياره بمهرجان كان.. حكاية الفيلم المصري "سعاد"

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 ص
أيتن أمين
أيتن أمين
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نبيل العدوى
أعلن مهرجان كان السينمائي اختيار فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين ضمن الاختيارات الرسمية لدورة 2020 التي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا.

أعلن تيري فريمو المدير الفني للمهرجان  مشاركة "سعاد" ضمن الاختيارات الرسمية لدورة مهرجان كان الـ73، وأتت الاختيارات في قائمة موحدة تضم 56 فيلمًا عوضًا عن توزيعها على أقسام المهرجان المعتادة، وهو إجراء جديد اتخذته إدارة المهرجان بهذه الدورة بعد اضطرارها لإلغاء فعالياته التي كان مخططًا إقامتها في مطلع الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة الفرنسية بمنع التجمعات الكبرى كإجراء وقائي ضد الفيروس.

فيلم "سعاد"  إنتاج مصري تونسي مشترك للمنتج المصري سامح عواض في أول انتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة (ولدي)، والمنتج والسيناريست محمد حفظي (اشتباك)، والمصري مارك لطفي (الحلم البعيد).

 نالت شركة فيلم كلينك حقوق توزيع سعاد في العالم العربي. 

وشاركت المخرجة أيتن أمين في تأليف سعاد مع السينارست محمود عزت في تعاونهما الثاني بعد فيلم فيلّا 69 (2013) الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي الذي استضاف العرض العالمي الأول للفيلم، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك.

تتركز قصة الفيلم حول علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن الدلتا، تعيش احداهما حياة أخرى سرية في العالم الافتراضي. تم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.

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