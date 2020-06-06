5 إصابات جديدة.. محافظ الوادي: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ84 حالة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إن المحافظة سجلت اليوم ٥ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ٨٤ حالة منهم 9 وفيات.





وشدد على ضرورة مساندة المواطنين جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

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وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.





وأضاف أنه تم تعافي ٣٨ مصابا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد ٣٣٠ مواطنا بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.





وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر بالاضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل.



