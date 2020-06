في ذكرى رحيله الـ18.. شريهان: رضوان الكاشف أحد المبدعين في حياتي.. فيديو

View this post on Instagram

‏فى ذكرى رحيل "الغائب الحاضر" أحد البشر المبدعين في حياتي .. ‎#مخرج_مصري عظيم .. حيًا ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي وتاريخ الفن والإبداع المصري ‎#رضوان_الكاشف .. 🤍 #شريهان