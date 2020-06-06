في ذكرى رحيله الـ18.. شريهان: رضوان الكاشف أحد المبدعين في حياتي.. فيديو

المبدعين في حياتي .. ‎#مخرج_مصري عظيم حيًا ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي وتاريخ الفن والإبداع المصري رضوان الكاشف

كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها

ولد الكاشف في حي شعبي بالقاهرة، السيدة زينب، في 6 أغسطس 1952 بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة يوليو؛ إلا أن جذوره من صعيد مصر بكوم أشقاو بمحافظة سوهاج وأستقر في حى منيل الروضة بالقاهرة.



