في ذكرى رحيله الـ18.. شريهان: رضوان الكاشف أحد المبدعين في حياتي.. فيديو

.حرصت الفنانة شريهان على نعي المخرج الكبير رضوان الكاشف في ذكرى رحيله الـ 18 بكلمات مؤثرة
ونشرت شريهان عبر حسابها على موقع "انستجرام " فيديو بأعمال رضوان الكاشف وكتبت عليها معلقة:"فى ذكرى رحيل "الغائب الحاضر" أحد البشر .المبدعين في حياتي .. #مخرج_مصري عظيم حيًا ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي وتاريخ الفن والإبداع المصري رضوان الكاشف
.يشار إلى أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضها
ولد الكاشف في حي شعبي بالقاهرة، السيدة زينب، في 6 أغسطس 1952 بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة يوليو؛ إلا أن جذوره من صعيد مصر بكوم أشقاو بمحافظة سوهاج وأستقر في حى منيل الروضة بالقاهرة.
حصل رضوان الكاشف، على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978، كما شارك مع آلاف المثقفين وملايين شعبية في انتفاضة يناير 1977، التي سماها البعض بانتفاضة الخبز وسماها السادات بانتفاضة الحرامية.
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