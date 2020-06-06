AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيله الـ18.. شريهان: رضوان الكاشف أحد المبدعين في حياتي.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
 .حرصت الفنانة شريهان على نعي المخرج الكبير رضوان الكاشف في ذكرى رحيله الـ 18  بكلمات مؤثرة

ونشرت شريهان عبر حسابها على موقع "انستجرام " فيديو بأعمال رضوان الكاشف وكتبت عليها معلقة:"‏فى ذكرى رحيل "الغائب الحاضر" أحد البشر .المبدعين في حياتي .. ‎#مخرج_مصري عظيم حيًا ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي وتاريخ الفن والإبداع المصري رضوان الكاشف

.يشار إلى أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها


ولد الكاشف في حي شعبي بالقاهرة، السيدة زينب، في 6 أغسطس 1952 بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة يوليو؛ إلا أن جذوره من صعيد مصر بكوم أشقاو بمحافظة سوهاج وأستقر في حى منيل الروضة بالقاهرة.

حصل رضوان الكاشف، على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978، كما شارك مع آلاف المثقفين وملايين شعبية في انتفاضة يناير 1977، التي سماها البعض بانتفاضة الخبز وسماها السادات بانتفاضة الحرامية.

"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها

فانيسا براينت تنعى زوجها كوبي في ذكرى حفل زفافهما بكلمات مؤثرة

شريهان تشيد بـ فالنتينو: عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع

الحاضر الغائب.. بوسي شلبى تحتفل بعيد ميلاد نور الشريف بكلمات مؤثرة.. شاهد

نرمين الفقي عن شهداء بئر العبد: خيرة شباب مصر

شيخنا الجليل.. شريهان تنعي الشيخ محمود الطبلاوي

ترشيحاتنا

بسبب شتيمة .. المستشار القانوني للنادي الأهلي يستقيل من منصبه

أخبار الزمالك| فرجاني ساسي يرفض الرحيل.. وقائد الصفاقسي وحسام عاشور يقتربان من القلعة البيضاء.. وأوناجم مطلوب في الوحدة السعودي.. واهتمام أوروبي بـ مهاجم الفريق

إصابات كورونا بسيطة.. عضو بسياحة النواب: فتح المقاهى والمطاعم ليست بدعة

قابيل وهابيل.. تدخل لفض مشاجرة بين شقيقيه فقتله أحدهما بالوراق

لتران يوميًا.. إدمان المشروبات الغازية ينهي حياة امرأة حامل.. وهذه قصتها

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض فرح داخل فيلا خاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة ميني العالمية تطلق منتجات 2020 بتصميمات ملهمة.. صور

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم

لتران يوميًا.. إدمان المشروبات الغازية ينهي حياة امرأة حامل.. وهذه قصتها