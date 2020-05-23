أبيض X أسود .. شريهان تهنئ الجمهور بالعيد بإطلالة انيقة

نشرت الفنانة شريهان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جديدة.
وعلقت على الصورة عيد فطر مبارك.
وتألقت شريهان مرتدية جيبة باللون الأبيض في الأسود بتصميم المشجر والمخطط، و نسقت معها بلوزة باللون الأبيض المميز، مع وضع الاسكارف على منطقة الرقبة باللون الأسود.
وأطلت شريهان في إطلالتتها الأنيقة بترك خصلات شعرها الأسود المنسدل أعلى الكتف بطريقة ناعمة.
اقرأ ايضًا:
وأما من الناحية الجمالية وضعت شريهان بعض اللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها، فاستخدمت اللون الأحمر في الشفاه.
وانتلعت شريهان حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود لإبراز أناقتها.