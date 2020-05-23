أبيض X أسود .. شريهان تهنئ الجمهور بالعيد بإطلالة انيقة





وعلقت على الصورة عيد فطر مبارك.





وتألقت شريهان مرتدية جيبة باللون الأبيض في الأسود بتصميم المشجر والمخطط، و نسقت معها بلوزة باللون الأبيض المميز، مع وضع الاسكارف على منطقة الرقبة باللون الأسود.





وأطلت شريهان في إطلالتتها الأنيقة بترك خصلات شعرها الأسود المنسدل أعلى الكتف بطريقة ناعمة.





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وأما من الناحية الجمالية وضعت شريهان بعض اللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها، فاستخدمت اللون الأحمر في الشفاه.





وانتلعت شريهان حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود لإبراز أناقتها.