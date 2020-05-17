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فن

شريهان تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80: تاريخ مصري مشرف لنا

الأحد 17/مايو/2020 - 03:54 ص
عادل امام وشريهان
عادل امام وشريهان
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محمد بدران

هنأت الفنانة شريهان الزعيم عادل إمام  بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق اليوم 17مايو، على طريقتها الخاصة.


ونشرت شريهان عبر حسابها على "انستجرام" مقطع من من فيلم "خلي بالك عقلك" وعلقت: "اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر، عادل إمام، كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعًا سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك".


وأضافت: "شكرًا عادل امام الفنان المحترم في كل شيء و تاريخ مصري مشرف لنا، كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".


ويوافق يوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال السنيمائية والدرامية والمسرحية التي ظلت خالدة في تاريخ الفن المصري.


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