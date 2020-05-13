رسالة حب من شريهان إلى نيللي كريم.. شاهد

وجّهت الفنانة الكبيرة شريهان رسالة للنجمة نيلي كريم، عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات "تويتر".





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وكتبت شريهان: "أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر.. ⁧‫نيللي كريم‬⁩، اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها وأسرتها الكريمة وأحبائها جميعا، اللهم إني أحبها فيك.. احفظها يارب العالمين واحمها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبدا".





وردت نيللي على شريهان "‏احلي حاجه الواحد يصحي الصبح يلاقي إنسانه جميله و صادقه و حساسه زيك يا شيري بتدعيلي. بحبك انتي عظيمه يا روح قلبي بكل معاني الكلمه. ربنا يديكي الصحه و السعاده و الرضا ليكي و عيلتك. بحبك اوي"





بودأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باعتراف آسر ياسين بحبه لنيللي كريم، ولكنها لم ترد عليه، وحينما سألها عن ردها قالت إنها لا تحبه.





وتشارك النجمة نيللى كريم فى مسلسل بـ "100 وش" بطولة ، الفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.







