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منوعات

روشتة علاج.. إسبانيا ترسل مصابي كورونا إلى الشاطئ.. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 05:04 ص
إسبانيا
إسبانيا
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عزة عاطف
لأن مصابي فيروس كورونا المستجد يحتاجون إلى الهواء المتجدد باستمرار تقوم الحكومة الإسبانية بأخذ المرضى في رحلات إلى شاطئ البحر كجزء من روشتة شفائهم من الفيروس القاتل.

وظهرت صور للفرق الطبية في مستشفى «ديل مار» في برشلونة أثناء قيامها بنقل مصابي كورونا إلى الشاطئ كجزء من برنامج مصمم لإضفاء الطابع الإنساني على وحدات العناية المركزة.
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جاء ذلك بالتزامن مع وصول عدد الإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 239.932 وعدد الوفيات إلى 27.127 حالة وفاة، ومؤخرًا بدأت الحكومة ببطء في تخفيف ما كان واحدًا من أكثر عمليات الإغلاق تقييدًا وشدة في أوروبا.

فقد فرضت إسبانيا حظرًا صارمًا في ظل ما شهدته من ارتفاع شديد في معدل الإصابات والوفيات، ومع تخفيف الحظر، طلب رئيس الوزراء «بيدرو سانشيز» من البرلمان تمديد آخر لحالة الطوارئ حتى 21 يونيو.

وقال سانشيز وفقًا للبي بي سي "لقد تغلبنا على أسوأ جائحة"، لكن أحزاب المعارضة انتقدت رده على تفشي المرض وطالبوا بتمديد حالة الطوارئ.

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