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أخبار البلد

نجيب ساويرس لأحد متابعة: مش لازم تبقى شاطر في الدراسة علشان تبقى ناجح في عملك

السبت 06/يونيو/2020 - 04:39 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة ردا على أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكتب المتابع لنجيب ساويرس قائلا: ياترى يابشمهندس  الواحد لازم يبقى شاطر فالدراسة عشان يبقى ناجح فعمله؟؟

ورد نجيب ساويرس عليه قائلا:  لا 

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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت كالاتي :‏‎ 
قشطه يبقي مهتمش بالتعليم وانا كنت متأكد ان الشهادة متعملتش حاجه الدماغ هي اللي تشتغل

ومن جد وجد فعلا ولا كلام ؟!

بجد كلامك صح نمبر وان بجد
ومنك نتعلم يا بشمهندس 

وحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.
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