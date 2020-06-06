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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يستضيف ماينز فى الدوري الألماني .. اليوم

السبت 06/يونيو/2020 - 07:32 ص
آينتراخت فرانكفورت
آينتراخت فرانكفورت
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محمد رشاد
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، نحو انطلاق الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم "البوندسليجا".

وعاد الدوري الألماني لاستئناف نشاطه من جديد، للأسبوع الرابع على التوالى، بعد توقف دام لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، نظيره ماينز، في تمام الثالثة والنصف من مساء اليوم، وذلك على ملعب " كومرزبنك ارينا".

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، بينما يقع الضيوف في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.

وكان الدورى الألماني قد توقف في منتصف شهر مارس الماضى، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو أيضا أول دورى أوروبى يعاود نشاطه من جديد في ظل الأزمة التى يعانى منها العالم كله.
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