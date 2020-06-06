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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

السبت 06/يونيو/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر، الحالة المرورية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية في صباح اليوم، السبت.

وقالت المصادر، إن الطريق الدائري يشهد ارتفاعا في الكثافات المرورية أعلى مناطق القومية العربية في إمبابة بسبب أعمال الإصلاحات.

ويشهد الطريق الدائري أيضا كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق السلام في القادم من المرج بإتجاه مطار القاهرة.


كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في القادم من المرج.

وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري بمناطق القاهرة الجديدة، والمعادي، وكورنيش النيل، والمنيب ومحور المريوطية حتى مناطق أكتوبر.

فيما تستقر الحركة المرورية على طريق شبرا - بنها الحر بالإتجاهين بدون أي مؤثرات على الحالة المرورية.

ويشهد محور 26 يوليو بطء في حركة المرور بمناطق الإصلاحات أعلى المنصورية، مع انسياب الحركة على باقي الانحاء.

وتظهر كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري الأقليمي في التقاطع مع طريق الكريمات الصحراوي، وطريق السويس الصحراوي.

ويشهد محور روض الفرج كثافات مرورية متوسطة اعلى مناطق ابو رواش في الاتجاهين

كما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية متوسطة من مناطق الطريق الدائري حتى جسر السويس بالاتجاهين.

فيما تستقر الحركة المرورية على طرق الإسكندرية الصحراوي، القطامية - العين السخنة، وهضبة الجلالة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والواحات، والفيوم الصحراوي، وأسيوط الغربي، والعلمين الصحراوي، ومحور الضبعة.
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