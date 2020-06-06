بعد وعكته الصحية.. أحمد فلوكس ينشر صورة بالبدلة

وعلق جماهيره كالتالى: " الف سلامه عليك استاذ احمد اجر وعافيه ان شاء الله"، وأضاف آخر " متألق كالعاده"، وعلقت أخرى " احلي ممثل في الدنيا".





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يذكر أنه تم احتجاز أحمد فلوكس بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة وايضا اجهاد نفسي وعصبي بشركته الجديدة لمدة ٢٠ ساعة باليوم وهذا بوصف الدكتور المتابع لحالته الصحية.





وقام فلوكس في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.