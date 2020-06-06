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أخبار العالم

أمريكا تسجل 922 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 06/يونيو/2020 - 09:35 ص
فيروس كورونا في أمريكا
فيروس كورونا في أمريكا
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أ ش أ
سجلت الولايات المتحدة، 922 حالة وفاة جديدة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى أكثر من 109 آلاف حسب حصيلة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى المليون و894 ألف مصاب، فيما أعلن عن تعافي 491 ألف شخص.
وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول بفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضررا من جراء جائحة "كوفيد 19"، إن كان على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خففت كل الولايات تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.

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