من سيارتها.. مى سليم بإطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة مى سليم ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت مى سليم في الصورة بلوك جذاب يبرز جمالها من سيارتها .





وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيها ومعجبيها وعلق بعضهم قائلا : " قمر ماشاء الله ، ربنا يحميكى ، ممثلة جميلة ".





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يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان مشاركتها في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تم عرضه مع مطلع العام الجاري.





مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب‎.‎



