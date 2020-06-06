وزير القوى العاملة: تفعيل جميع برامج التشغيل بالمديريات في 27 محافظة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بضرورة تفعيل جميع برامج التشغيل المتمثلة في "العمالة غير المنتظمة، والتشغيل بالداخل، ومعلومات الاستخدام، وتراخيص عمل الأجانب، وإلحاق العمالة بالخارج"، مؤكدا أنه سيتم المتابعة بصفة مستمرة ومحاسبة المقصرين.





وكشفت التعليمات عن أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بعرض تقرير يومي على وزير القوى العاملة، وفي حالة وجود أي معوقات يتم التواصل المباشر بمركز المعلومات، وممثل وزارة الإنتاج الحربي بالمديريات، وفي حالة عدم حل تلك المشكلات يتم التواصل مع رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة لحلها فورا وإخطار الإدارة المركزية للتشغيل بما يتم.