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محافظات

محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط

السبت 06/يونيو/2020 - 02:23 م
محافظ قنا
محافظ قنا
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يوسف رجب
 افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بمدينة قفط، وسط استقبال حافل من أهالي القرية وقياداتها الشعبية وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ، أقسام مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية واستمع إلى شرح حول أقسام الوحدة من محمد موسى، رئيس مدينة قفط، موضحًا أن مبنى الوحدة تم إنشاؤه على مساحة ٣٧٤ م٢ بتكلفة ٤ ملايين جنيه ويتكون من ٣ طوابق.

و أكد أن عملية تطوير المبني تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم، مشددًا علي رئيس الوحدة المحلية والعاملين بها حسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من أجل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم.

 كما افتتح المحافظ مجمع شوادر قفط بمنطقة الكيلو 10 بطريق قفط – الأقصر الصحراوى، لنقل شوادر الخضار الموجودة وسط المدينة إليه حتى يساهم بشكل فعال في الحد من الازدحام المروري بشوارع المدينة.

وأوضح الداودي، بأن المجمع يقع على مساحة ٦٢٠٠ م٢ ويضم ٢٦ بائكة منها ٢٤ بائكة بمساحة ١٠٠ م٢ للبائكة الواحدة وبائكتين مساحة كل منهما ٢٠٠ م٢ بتكلفة مالية إجمالية حوالي ١٣ مليون جنيه.

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محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط
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