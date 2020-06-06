محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بمدينة قفط، وسط استقبال حافل من أهالي القرية وقياداتها الشعبية وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





تفقد المحافظ، أقسام مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية واستمع إلى شرح حول أقسام الوحدة من محمد موسى، رئيس مدينة قفط ، موضحًا أن مبنى الوحدة تم إنشاؤه على مساحة ٣٧٤ م٢ بتكلفة ٤ ملايين جنيه ويتكون من ٣ طوابق.





و أكد أن عملية تطوير المبني تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم، مشددًا علي رئيس الوحدة المحلية والعاملين بها حسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من أجل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم.