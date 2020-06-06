AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إياكم وفجر الخصومة.. وفاء عامر تحذر متابعيها من النفاق.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسينى
شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها بفيديو جديد بصوتها محذره فيه متابعيها من فجر الخصام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".  

وكتبت وفاء عامر معلقة على الفيديو :"اياكم وفجر الخصومة "

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
View this post on Instagram

اياكم و فجر الخصومة

A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لأيتن عامر على مشهدها "احبوش"

وفاء عامر تشعل السوشيال ميديا بمقلب جديد في نجلها عمر.. شاهد

وفاء عامر تهنئ متابعيها بشهر رمضان.. شاهد

على طريقتها.. وفاء عامر تحتفل بعيد الفطر مع والدتها وشقيقتها.. شاهد

زوج أيتن عامر يهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها.. تعرف على ردها

حبيبة قلبى بحبك.. مروة ناجى تهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو حصلت البركة؟ علي جمعة يرد

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

السيسي وحفتر وعقيلة يناقشون الملف الليبي.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة وندعو لوقف إطلاق النار.. حفتر: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بينهم ريم البارودى..الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهورعلى الشاشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل