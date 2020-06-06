إياكم وفجر الخصومة.. وفاء عامر تحذر متابعيها من النفاق.. فيديو

شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها بفيديو جديد بصوتها محذره فيه متابعيها من فجر الخصام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وكتبت وفاء عامر معلقة على الفيديو :"اياكم وفجر الخصومة "





وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".





وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.