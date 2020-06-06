AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة خلال تفقد مركز شباب الجزيرة 2: يضم 8 ملاعب وقاعة احتفالات تسع 500 فرد

السبت 06/يونيو/2020 - 03:27 م
جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الشباب والرياضة بأكتوبر
Advertisements
ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت ، الأعمال الإنشائية التى يتم تنفيذها فى مركز شباب الجزيرة 2، و الصالة المغطاة، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة ان الدولة تولي اهتمام كبير بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الإقتصادي والاجتماعي، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وشدد أشرف صبحي على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أن مركز شباب الجزيرة 2 واحد من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة، وسيسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وتتضمن العملية الإنشائية داخل مركز شباب الجزيرة 2 مبنى الاسكواش المكون من 4 ملاعب اسكواش قانونية، مكاتب إدارية ، كافيتريا، صالات متعددة الاغراض، وكذلك مجمع حمامات سباحة يضم حمام سباحة اوليمبى، حمام سباحة نصف اوليمبى، 2 حمام سباحة اطفال.

ويشمل المركز منطقة للملاعب تضم ملعب كرة قانونى، و3 ملعب كرة خماسى، و2 ملعب متعدد الاغراض، و2 ملعب تنس، بالاضافة إلى مبنى قاعة الاحتفالات المكون من صالة احتفالات 500 فرد مغلقة، و صالة احتفالات مفتوحة بالاضافة الى  مطعم متكامل، و مبنى ادارى كامل يحتوي على مكاتب ، وجيم رجال و نساء صاله أفراح ، ومكتبة، دور ادارى، بالإضافة إلى مبني اجتماعى مكون من صالة، متعددة للاطفال، و مكتبة، ومطعم، ومسجد.

وعلى جانب آخر تفقد الدكتور أشرف صبحي ، الصالة المغطاة ب6 أكتوبر، وشاهد عرض خاص بتطوير كامل للصالة والإستفادة من المنشآت الملحقة، حيث وجه الوزير بضرورة استثمار المباني والمساحات الملحقة بالصالة وتعظيم قيمتها حتى تكون ذات قيمة إقتصادية.

وفي نفس السياق، تفقد وزير الشباب والرياضة فرع نادي النادي "the club" بالسادس من أكتوبر، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال إجتماعه بمجلس أمناء النادي شدد الوزير على ضرورة استعداد المنشآت داخل النادي إستعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عودة الانشطة الرياضية بشكل تدريجي خلال شهر يونيو الجاري، مع مراعاة اعمال التعقيم و تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات مكثفة بنادي The Club لاستئناف نشاطاته الرياضية والاجتماعية

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يتفقدان الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر

خطة العام الجديد | وزارة الرياضة: إنشاء 256 ملعبا و34 مركز شباب ومبنى إداريا

ترشيحاتنا

أسعار بيجو الجديدة تشعل المنافسة بين 3008 peugeot وهيونداي توسان hyundai tucson.. صور

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

بكود الطالب.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الآن عبر هذا الرابط

مصيبة عظيمة.. جزاء من ترك صلاة العصر أو تأخر عنها

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

AdvertisementS

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

بسبب كهربا.. المحامي الإيطالي تشيفالي يعتذر لـ بوطيب عن عدم تولي قضيته ضد الزمالك

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. محمد إبراهيم ضيف نمبر وان على النهار

تفاصيل ملف الأهلي القانوني في قضايا لافتات نادي القرن الإفريقي

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

صحيفة تونسية: الزمالك يتوصل إلى اتفاق نهائي مع حمزة المثلوثي

باهر المحمدى آخر من يعلم بعرض ألميريا الإسباني

بسبب الإصابة.. ميسي يتدرب منفردا على ملعب كامب نو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة خلال تفقد مركز شباب الجزيرة 2: يضم 8 ملاعب وقاعة احتفالات تسع 500 فرد

بالأصفر الكناري.. سمية الخشاب تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

هؤلاء الأشخاص ينقلون فيروس كورونا أكثر من غيرهم