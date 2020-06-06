وزير الرياضة خلال تفقد مركز شباب الجزيرة 2: يضم 8 ملاعب وقاعة احتفالات تسع 500 فرد

تفقد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت ، الأعمال الإنشائية التى يتم تنفيذها فى مركز شباب الجزيرة 2، و الصالة المغطاة، والاطمئنان على سير العمل على أرض الواقع.





وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة ان الدولة تولي اهتمام كبير بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الإقتصادي والاجتماعي، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.





وشدد أشرف صبحي على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أن مركز شباب الجزيرة 2 واحد من أهم مشروعات الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة أنه يخدم قطاعا كبيرا وكتلة سكانية ضخمة، وسيسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.





وتتضمن العملية الإنشائية داخل مركز شباب الجزيرة 2 مبنى الاسكواش المكون من 4 ملاعب اسكواش قانونية، مكاتب إدارية ، كافيتريا، صالات متعددة الاغراض، وكذلك مجمع حمامات سباحة يضم حمام سباحة اوليمبى، حمام سباحة نصف اوليمبى، 2 حمام سباحة اطفال.





ويشمل المركز منطقة للملاعب تضم ملعب كرة قانونى، و3 ملعب كرة خماسى، و2 ملعب متعدد الاغراض، و2 ملعب تنس، بالاضافة إلى مبنى قاعة الاحتفالات المكون من صالة احتفالات 500 فرد مغلقة، و صالة احتفالات مفتوحة بالاضافة الى مطعم متكامل، و مبنى ادارى كامل يحتوي على مكاتب ، وجيم رجال و نساء صاله أفراح ، ومكتبة، دور ادارى، بالإضافة إلى مبني اجتماعى مكون من صالة، متعددة للاطفال، و مكتبة، ومطعم، ومسجد.





وعلى جانب آخر تفقد الدكتور أشرف صبحي ، الصالة المغطاة ب6 أكتوبر، وشاهد عرض خاص بتطوير كامل للصالة والإستفادة من المنشآت الملحقة، حيث وجه الوزير بضرورة استثمار المباني والمساحات الملحقة بالصالة وتعظيم قيمتها حتى تكون ذات قيمة إقتصادية.



