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أخبار البلد

تأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي.. الحكومة: الاتفاق مع 7 جامعات لتدريب الطلاب في أمن المعلومات والبنية التحتية

السبت 06/يونيو/2020 - 03:40 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية التي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ إستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج وفقا لرؤية إستراتيجية تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما تحقيق التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري.

فيما قال الدكتور عمرو طلعت إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية.

ولفت التقرير إلى أن أبرز البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها، مبادرة للتعلم الرقمي من خلال المنصة الرقمية "مهارة تك" لتدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات؛ واشترك في هذه المبادرة 98400 متدرب من جميع المحافظات، منهم 17032 متدربًا حصلوا بالفعل على شهادة معتمدة من خلال هذه المنصة، فيما تقوم الوزارة بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات مع منصة التدريب العالمية "كورسيرا" لإتاحة 5000 منحة تدريبية مجانية معتمدة لكل الفئات العمرية فى مجالات التكنولوجيا المختلفة ومنها: (Data science, python, AI).

كما يتم تنفيذ مبادرة بالتعاون بين "معهد تكنولوجيا المعلومات" وشركة "بالو ألتو العالمية" بهدف تدريب وتأهيل 1000 من مدربي النشء على أحدث التقنيات التعليمية الرقمية في مجال الأمن السيبراني من خلال أدوات التعلم المدمج، إضافة إلى إطلاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كل أنحاء الجمهورية تهدف لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال وذلك بالتعاون مع مؤسسة ICDL العربية، إلى جانب إطلاق "أكاديمية إنترنت الأشياء" والتي تضم معمل إنترنت الاشياء الذي تم إنشاؤه في معهد تكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي.

وأشار التقرير إلى أنه يتم تم أيضا تنفيذ مبادرة BSecure التي اطلقها المعهد القومي للاتصالات، حيث تم الاتفاق مع 7 جامعات لتدريب الطلاب في تخصصات أمن المعلومات والبنية التحتية، كما تم البدء فى التدريب على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وتستهدف 3000 متخصص بنهاية 2021.

وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي للاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات في مختلف الدول الإفريقية؛ حيث سجل للالتحاق بالمبادرة حتى الآن 9198 شابًا من 20 دولة في قارتنا الإفريقية. 

كما نوّه التقرير إلى أنه تم تقديم 10669 دورة تدريبية في 24 مسارا تكنولوجيا حديثا، كما تم تخريج 2135 متدربا من المبادرة واستفاد منها حوالي 28 شركة ناشئة مصرية وافريقية. ولقد تم إطلاق "كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية" وهي المسابقة الأولى من نوعها في قارة إفريقيا، حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، منصة هامة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية في هذا المجال بالإضافة إلى جوائز مالية ومنح بإجمالي 60 ألف دولار، وتقدم للمسابقة 192 فريقا وشركة ناشئة من 12 دولة إفريقية، ووصل للنهائيات التي تم تنظيمها في مصر 30 فريقا وشركة من 9 دول إفريقية.
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