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أخبار البلد

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تحديث بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد يتضمن سحب عقار "التاميفلو" من بروتوكولات العلاج، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى، طبقا لما أقرته اللجنة العلمية فى هذا الشأن، مع الإبقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين، ضمن بروتوكولات العلاج.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناشدت المواطنين عدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف طبي، مؤكدة أن عقار الهيدروكسي لغير المصابين بـ فيروس كورونا ليس له أي تأثير للوقاية من الفيروس.


وقال "مجاهد" إن الوزيرة تفقدت قسم الرعاية المركزة، وقسمي المعامل والأشعة المقطعية، كما تفقدت أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، مشددة على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وبدء تلقي العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، مشيدة بالخدمات الطبية المقدمة .

وأضاف أن الوزيرة راجعت تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة والفحوصات والتحاليل التي يتم إجراؤها، مشددة على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاستماع إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، وطمأنتهم على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لجميع المرضى.

ولفت إلى أنه خلال الجولة، حرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، قائلة لهم: "أنتم تصعنون ملحمة وطنية.. وسنعبر من هذه الأزمة بفضل جهودكم".
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