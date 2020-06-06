لعزل حالات كورونا.. تخصيص 180 سريرا بمستشفى قنا العام

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه تم تخصيص 180 سرير بمستشفى قنا العام، لعزل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي 21 سرير عناية مركزة و 5 أسرّه مزودة بماكينات الغسيل الكلوي للمصابين بالفيروس من مرضي الكلي.





جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمستشفى قنا العام، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.





تفقد نائب المحافظ، أقسام العزل والعناية المركزة والاستقبال وأطمئن من الأطباء على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.





وأوضح نائب المحافظ، أنه تم اختيار مستشفى قنا العام ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرارها في تشغيل وحدة الغسيل الكلوي للكبار ووحدة الغسيل الكلوي للأطفال و حضانات الأطفال.





قدم نائب المحافظ، الشكر للدكتور محمد الديب مدير المستشفى والفرق الطبية والإدارية العاملة داخل المستشفى.





وأكد عمر، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.





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