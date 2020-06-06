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رياضة

مقابل مليون و700 ألف دولار في الموسم .. نجم الصفاقسي التونسي يقترب من الانضمام لـ الزمالك

السبت 06/يونيو/2020 - 05:29 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ملك موسى
كشف مصدر مقرب من التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي، عن رفضه التجديد لفريقه خلال الفترة الحالية، واتخاذه قرار الرحيل بشكل نهائي.

واكد المصدر  أن مسئولي الصفاقسي، عقدوا جلسة مع "المثلوثي" خلال الساعات الماضية، وطالبوه بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكن اللاعب رفض.

وأوضح المصدر أن اللاعب أخطرهم بالرحيل بنهاية الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته لمسئولي النادي، مفضلا التكتم.


وأضاف المصدر أن اللاعب، يقترب بشكل كبير من الزمالك، بعد المفاوضات الجادة مع اللاعب من جانب الأبيض، بجانب مكالمة كارتيرون له من أجل اقناعه باللعب للزمالك، وعرض عليه مبلغ مليون و700 ألف دولار في الموسم.

وشدد المصدر أن "المثلوثي" رفض عرضا للانضمام للترجي بسبب المبلغ المالي المتواضح، حيث طالبهم بالحصول على مبلغ 800 ألف دولار في الموسم.
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