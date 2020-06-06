وقف القتال ومغادرة المرتزقة.. فرنسا: ندعم المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا





وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزير الفرنسي هنأ شكري على الجهود التي بذلتها مصر في الملف الليبي، معربا عن ترحيبه بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وللتوصل سريعا لوقف لإطلاق النار ينص على مغادرة المرتزقة الأجانب ليبيا.





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وأعربت فرنسا عن دعمها العملية السياسية في ليبيا على هذا الأساس، وتحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.





وأكد الوزير الفرنسي على أهمية التوصل إلى توحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات المالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.





و أبدى لودريان استعداد بلاده المساهمة في تحقيق كل هذه الأهداف، استمرارا للجهود التي تبذلها فرنسا من أجل استئناف المفاوضات في إطار اللجنة 5+5، مشددا عل ضرورة إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية، والتوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النارج.





في سياق آخر، نشرت السفارة الروسية لدى مصر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، رحبت فيها بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة هناك.



