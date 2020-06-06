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أخبار العالم

وقف القتال ومغادرة المرتزقة.. فرنسا: ندعم المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

السبت 06/يونيو/2020 - 06:28 م
فرنسا تعلن دعمها
فرنسا تعلن دعمها للمبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا
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قسم الخارجي
أعلنت فرنسا دعمها للمبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان ونظيره المصري سامح شكري.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزير الفرنسي هنأ شكري على الجهود التي بذلتها مصر في الملف الليبي، معربا عن ترحيبه بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وللتوصل سريعا لوقف لإطلاق النار ينص على مغادرة المرتزقة الأجانب ليبيا.

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وأعربت فرنسا عن دعمها العملية السياسية في ليبيا على هذا الأساس، وتحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.

وأكد الوزير الفرنسي على أهمية التوصل إلى توحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات المالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

و أبدى لودريان استعداد بلاده المساهمة في تحقيق كل هذه الأهداف، استمرارا للجهود التي تبذلها فرنسا من أجل استئناف المفاوضات في إطار اللجنة 5+5، مشددا عل ضرورة إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية، والتوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النارج.

في سياق آخر، نشرت السفارة الروسية لدى مصر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، رحبت فيها بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا تمهيدًا للتفاوض حول حل سياسي للأزمة هناك.

وكتبت السفارة في تغريدتها "تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا..نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".
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