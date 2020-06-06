فايلر يطالب إدارة الأهلي بإعادة التفاوض مع سيرينو

عاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطلبه التعاقد مع الأورجواياني جاستون سيرينيو صانع العاب صن داونز الجنوب أفريقي .
وشهدت جلسة الأمس بين محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري رينيه فايلر مطالبة الأخير بالضغط مجددًا وفتح خطا من المفاوضات لحسم الصفقة.
ويير فايلر أن سيرينو هو الأفضل للأهلي في الفترة المقبلة والخيار الأفضل والمناسب لدعم هجوم الأهلي .
كان صن داونز قد جدد عقد سيرينيو حتى 2025 في محاولة لقطع الطريق أمام رحيل اللاعب وإغلاق الباب أمام مفاوضات الأهلي.
وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة ظهر أمس مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور عمرو محب، مترجم الفريق، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.
وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.
وحرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.