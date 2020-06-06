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رياضة

فايلر يطالب إدارة الأهلي بإعادة التفاوض مع سيرينو

السبت 06/يونيو/2020 - 07:57 م
فايلر المدير الفني
فايلر المدير الفني للنادي الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
عاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطلبه التعاقد مع الأورجواياني جاستون سيرينيو صانع العاب صن داونز الجنوب أفريقي .

وشهدت جلسة الأمس بين محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري رينيه فايلر مطالبة الأخير بالضغط مجددًا وفتح خطا من المفاوضات لحسم الصفقة.

ويير فايلر أن سيرينو هو الأفضل للأهلي في الفترة المقبلة والخيار الأفضل والمناسب لدعم هجوم الأهلي .

كان صن داونز قد جدد عقد سيرينيو حتى 2025 في محاولة لقطع الطريق أمام رحيل اللاعب وإغلاق الباب أمام مفاوضات الأهلي.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة ظهر أمس مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور عمرو محب، مترجم الفريق، وذلك لمناقشة العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التي يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.

وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.

وحرص رئيس الأهلي خلال الجلسة على الاطمئنان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.
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