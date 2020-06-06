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فن

حماقي يقترب من النصف مليون مشاهدة بـ على قد الشوق لـ العندليب.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 07:55 م
محمد حماقي
محمد حماقي
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آيه عاطف
حقق الفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا، بعد غنائه أغنية "على قد الشوق" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حيث اقترب فيديو الاغنية من النصف مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "على قد الشوق اللى فى عيوني يا جميل سلم .. انا ياما عيوني عليك سألوني و ياما بتألم .. وبخاف لتصدق يوم ل الناس واحتار .. بأوصف للناس الجنة وانا فى النار".


الأغنية تقول أيضا: "غالي علي و ضي عيني ارحم عذابي معاك .. الليل سهرته والنوم يا ريته كحل عينيَّا .. واللي داريته قوام لقيته باين عليَّا .. شبابي الغالي ضيعته.. أناجي فى الهوا اسمك .. وأملي لما صورته.. فى أجمل صورة كان رسمك .. غالي علي و ضي عيني ارحم عذابي معاك".

وكان محمد حماقي، قد نشر فيديو له وهو يغني أغنية "على قد الشوق" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "الانستجرام".

وعلق حماقي على الفيديو: "على قد الشوق cover حاضر حاضر حاضر اهي كامله .. #على_قد_الشوق #عبدالحليم_حافظ #كمال_الطويل #محمد_علي_احمد".
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