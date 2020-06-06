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يوجد فى السبانخ والبيض والجبن.. دراسة: فيتامين ك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 09:53 م
فيتامين ك يحمي من
فيتامين ك يحمي من فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة ، عن أهمية فيتامين ك في محاربة فيروس كورونا، 

و وجد العلماء وفقا لاختبار تابع لدراسة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين ك.

واشارت الدراسة الى أن فيتامين ك متواجد في بعض الأطعمة مثل السبانخ، والبيض والجبن، ونصح الأطباء بتناول تلك الأطعمة بكثرة لمحاربة فيروس كورونا.

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وحسب موقع جريدة "الجارديان" البريطانية، كشف عددا من الأطباء عن فوائد فيتامين ك، وهي 
- تحسين صحة العظام.
- تعزيز صحة القلب.
- الحماية من مرض السرطان.
- التقليل من ألم الحيض.

ويؤدي الفيروس التاجي كورونا إلى تخثر الدم وتدهور صحة الرئتين، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لأنه يعمل على حماية الشخص من تلك الأمراض الخطيرة.

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