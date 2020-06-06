يوجد فى السبانخ والبيض والجبن.. دراسة: فيتامين ك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

كشفت دراسة جديدة ، عن أهمية فيتامين ك في محاربة فيروس كورونا





و وجد العلماء وفقا لاختبار تابع لدراسة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين ك.





واشارت الدراسة الى أن فيتامين ك متواجد في بعض الأطعمة مثل السبانخ، والبيض والجبن، ونصح الأطباء بتناول تلك الأطعمة بكثرة لمحاربة فيروس كورونا





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وحسب موقع جريدة "الجارديان" البريطانية، كشف عددا من الأطباء عن فوائد فيتامين ك ، وهي

- تحسين صحة العظام.

- تعزيز صحة القلب.

- الحماية من مرض السرطان.

- التقليل من ألم الحيض.





ويؤدي الفيروس التاجي كورونا إلى تخثر الدم وتدهور صحة الرئتين، لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لأنه يعمل على حماية الشخص من تلك الأمراض الخطيرة.



