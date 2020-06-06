كوارث وفرص نجاة.. دراسات: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بينت العديد من الدراسات خلال الفترة الماضية أن مرضى السرطان أكثر عرضة من غيرهم للإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا وأرجع الأطباء ذلك لضعف مناعتهم سواء نتيجة لحالتهم الصحية وتأثير المرض او الأدوية التى يتناولونها لعلاج السرطان مثل الكيماوي.





نرصد فيما يلى ملخص لما جاءت به أبرز الدراسات التى استهدفت رصد العلاقة بين فيروس كورونا والسرطان.





نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية دراسة حديثة توضح أن الأشخاص المصابين بالسرطان أكثر عرضة للوفاة بـ فيروس كورونا أكثر مرتين من غير الأشخاص الآخرين.





وأوضحت الدراسة أن الوفاة من فيروس كورونا بين مرضى السرطان تزداد في المراحل المتقدمة والمدخنين والذكور وكبار السن.

كما توصلت الدراسة إلى أن مرضى السرطان الذين لايتسطيعون القيام بالمهام اليومية أو يقومون بها بصعوبة كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة ممن هم أفضل حالًا.





أشارت الدراسة إلى أن تلقي العلاج الكيميائي أو العلاجات الأخرى المضادة للسرطان بلم تؤثر على نسب الوفيات خلال شهر كامل .





كما حذرت من العلاج بعقار هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين قد تزيد خطر وفاة المصابين بالسرطان





كما اوضحت دراسة صينية حديثة أن مرضى السرطان ليسوا متساوون فى مخاطر الاصابة والوفاة بـ فيروس كورونا وذلك يرجع لنوع السرطان المصابين به.





ووجد الباحثون أن مرضى سرطان الدم والرئة أكثر عرضة للوفاة بـ فيروس كورونا ثلاث مرات مقارنة من المصابين الآخرين بالسرطان ، كما شملت عوامل الخطر نوع السرطان ومرحلة السرطان والعلاج الذي يتلقاه المرضى مثل العلاج الكيميائي.



