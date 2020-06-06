AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كوارث وفرص نجاة.. دراسات: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
بينت العديد من الدراسات خلال الفترة الماضية أن مرضى السرطان أكثر عرضة من غيرهم للإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا وأرجع الأطباء ذلك لضعف مناعتهم سواء نتيجة لحالتهم الصحية وتأثير المرض او الأدوية التى يتناولونها لعلاج السرطان مثل الكيماوي.
وهذا لايعنى أن الموت مصير مرضى السرطان في ظل انتشار فيروس كورونا فإذا اتبعوا اجراءات الوقاية جيدا سواء في المنزل او اثناء الذهاب لتلقي العلاج سيتمكنوا من النجاة من فتك هذا المرض، بل والاهم ان ليس كل مرضى السرطان مهددون بالإصابة بـ فيروس كورونا بنفس الدرجة والخطورة.

نرصد فيما يلى ملخص لما جاءت به أبرز الدراسات التى استهدفت رصد العلاقة بين فيروس كورونا والسرطان.

نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية دراسة حديثة توضح أن الأشخاص المصابين بالسرطان أكثر عرضة للوفاة بـ فيروس كورونا أكثر مرتين من غير الأشخاص الآخرين.

وأوضحت الدراسة أن الوفاة من فيروس كورونا بين مرضى السرطان تزداد في المراحل المتقدمة والمدخنين والذكور وكبار السن.
كما توصلت الدراسة إلى أن مرضى السرطان الذين لايتسطيعون القيام بالمهام اليومية أو يقومون بها بصعوبة كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة ممن هم أفضل حالًا.

أشارت الدراسة إلى أن تلقي العلاج الكيميائي أو العلاجات الأخرى المضادة للسرطان بلم تؤثر على نسب الوفيات خلال شهر كامل .

كما حذرت من العلاج بعقار هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين قد تزيد خطر وفاة المصابين بالسرطان 

كما اوضحت دراسة صينية حديثة أن مرضى السرطان ليسوا متساوون فى مخاطر الاصابة والوفاة بـ فيروس كورونا وذلك يرجع لنوع السرطان المصابين به.

ووجد الباحثون أن مرضى سرطان الدم والرئة أكثر عرضة للوفاة  بـ فيروس كورونا ثلاث مرات مقارنة من المصابين الآخرين بالسرطان ، كما شملت عوامل الخطر نوع السرطان ومرحلة السرطان والعلاج الذي يتلقاه المرضى مثل العلاج الكيميائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصابون بسرطان الدم والرئة لا ينجون من كورونا

دراسة: مرضى سرطان الدم والرئة أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا

المصابون بهذا المرض معرضون للإصابة بكورونا مرتين

أمل جديد في اقتراب نهاية الوباء.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة به.. وأخطاء تصيبك بالعدوى

أقرب للوفاة بـ كورونا ..المصابون بمرض منتشر أكثر فئة تموت بالفيروس

بعد توقف ترامب عن استخدامه.. لهذه الأسباب رفضت مصر استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين

ترشيحاتنا

وزير التعليم: كل من ظهرت له نتيجة أولى و 2 ثانوي اليوم "ناجح"

هشام الحلبي: تسليح القوات المسلحة يمكننا من العمل على مسافات بعيدة وأزمنة طويلة

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

أنا معجبة بيك.. صابرين تغازل الفنان محمد عادل على الهواء.. فيديو

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا غيرت الصحة العالمية موقفها تجاه ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؟.. اعرف السبب

رحيل الأب الروحي للمسلمين فى جنوب السودان.. من هو السلطان عبد الباقى أيي ؟

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 5 استخدامات لقشر البطيخ غير متوقعة