مكافحة العدوي: المروحة أسوأ من التكيف في نقل فيروس كورونا.. فيديو

أوضح الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوي بوزارة الصحة، كيف يمكن تحمل الطقس الحار بعد تأكيد خطورة التكييف في ظل أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال عطية، في مداخلة هاتفية لبرنامج " التاسعة "، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء أمس الجمعة، إن من الأمور الأكيدة لنقل الفيروس هو تقارب الناس مع بعضها وعدم ارتداء الكمامة، مضيفا أن هناك أمور فيها احتماليه لنقل المرض ومنها أن هناك حالات نقلت لها المرض عن طريق التكيف في الصين.

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوي بوزارة الصحة، أن هناك دراسات تؤيد هذا الأمر وأخرى تنكر وأفضل تهوية هى الطبيعية والتي يعمل العمل فيها بشكل طبيعي ولما يكون في تكيف ندخل في قصة الاحتمالات لنقل كورونا.





وأكمل الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوي بوزارة الصحة، أنه :"من صعب معرفة أيهما أفضل المروحة أم التكيف في نقل فيروس كورونا، ولكن المروحة أسوأ من التكيف في نقل عدوى كورونا".



