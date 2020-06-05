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توك شو

6 شروط تجعل الكمامة آمنة.. مسئول بوزارة الصناعة يوضح طرق اختبارها.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:49 م
كمامة قماش
كمامة قماش
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عادل نصار

كشف المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة الجودة بوزارة الصناعة، 6 شروطا أساسية تجعل الكمامة آمنة تماما للاستخدام، مؤكدا أن الكمامة سلاح أساسي لقتل فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن استخدام الكمامة بنسبة 80% بين المواطنين يقلل نسبة انتشار فيروس كورونا بنسبة 90% وفقا لإحدى الدراسات الحديثة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على توفير الكمامة بأسعار مناسبة.


وأكد رئيس هيئة الجودة بوزارة الصناعة، أن الكمامة القماش أو القطنية لها ستة شروط، أولها ما يعرف باختبار الكفاءة ولا يقل عن 25 مرة غسيل واستخدام، وبعد ذلك يأتي اختبار الماء والسوائل وتكون غير قابلة لتغلغل السوائل والماء لها لأننا في الأساس نريد أن نمنع الرزاز.


وتابع المهندس، أن ثالث اختبار هو نفاذية الهواء، وتكون عملية التنفس طبيعية، وبعد ذلك اختبار الغبار وأي وبر قد يؤدي لحساسية لدى البعض لا بد من خلو الكمامة منه، واختبار المواد المتسرطنة ولا بد أن نتأكد من أنها سليمة.


وفي السياق نفسه أشار رئيس هيئة الجودة بوزارة الصناعة، إلى أن الكمامة الطبية اتجاه دولي موجود في معظم دول العالم وتم وضع بعض الاشتراطات لها.

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