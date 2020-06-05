AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مستغلو أزمة كورونا .. ضبط 14 ألف كمامة وجوانتي مغشوشة داخل شركة مستلزمات طبية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 ص
كمامات
كمامات
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن شركة مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، لحيازته 14500 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى"، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواثفات الطبية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2377 قضية فى 48 ساعة.. تعرف على جهود شرطة التموين بالمحافظات

نتائج إيجابية.. مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

مصادرة 2450 عبوة كحول.. ضبط مالك محل مستلزمات طبية بالإسكندرية

ضبط 11 طن أغذية فاسدة بالسلام.. و8 أطنان مستلزمات طبية بالسيدة زينب

أخفى أطنان مستلزمات طبية.. النيابة تقرر حجز مسئول شركة ٢٤ ساعة

ترشيحاتنا

الفتوة آخر أعماله.. وفاة الفنان محمود الشوربجي

حكم صيام المرأة الست البيض وتأجيل أيام القضاء.. مستشار المفتي يجيب

بعد إصابة أسرته بكورونا.. شاهد أول تعليق من أحمد فتحى

سياسي يكشف أسباب زيارة رئيس البرلمان الليبي للقاهرة

المرح يعود.. سعودي يزف بشرى للمملكة طال انتظارها

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء للنجم أشرف زكي .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

بعد شائعة زواجه من نيللي كريم .. معلومات عن عمرو إسلام أبرزها "أنتيم الهضبة".. صور

بدون تكاليف.. 3 طرق فعالة للتخلص من الشعور بالغيثان