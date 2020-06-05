مستغلو أزمة كورونا .. ضبط 14 ألف كمامة وجوانتي مغشوشة داخل شركة مستلزمات طبية





تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن شركة مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، لحيازته 14500 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى"، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواثفات الطبية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





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وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .