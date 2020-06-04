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حوادث

ضبط طنى سلع غذائية قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:16 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط صاحب محل بقالة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لحجبه عن التداول كمية قدرها 2 طن سلع غذائية " سكر حر- مكرونة" بقصد رفع أسعارها.


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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