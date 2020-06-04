ضبط طنى سلع غذائية قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وتمكنت الحملات من ضبط صاحب محل بقالة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لحجبه عن التداول كمية قدرها 2 طن سلع غذائية " سكر حر- مكرونة" بقصد رفع أسعارها.



