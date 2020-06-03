روحوا وساعدوا الأطباء.. إستشارى أمراض كبد يوجه رسالة للمتعافين من فيروس كورونا

وجه الدكتور محمد المنيسي أستاذ أمراض الكبد والكلى والجهاز الهضمي رسالة، لكل من تعافوا من فيروس كورونا بالتوجه إلى المستشفيات لإرسال التطعيم الخاص به إلى المصابين من خلال بلازما الدم، حيث أنها تعتبر من الأجسام المضادة التى تقوى المناعة و إعطاؤها للمصابين للحماية منه.





وأضاف "المنيسي" خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه يجب على متعافى كورونا أن يكون لديه ضمير إنساني ويساهم جميع الأطقم الطبية فى مساعدة مصابي كورونا، موضحا أن هناك ما يسمى بالمناعة المجتمعية، وهى تعافى 60% من الشعب مثل مناعة القطيع، إلا أنها لا يعتمد عليها بسبب طول المدة التى تأخذها وهى ثلاث سنوات على الاقل.





وتابع أن هناك مناعة ذاتية وتعتبر مجموعة من البروتينات و أجسام كرات الدم البيضاء والكتلة البكتيرية الفيروسية الفطرية، لافتا إلى وجود الكتلة الجرثومية التى إذا لم يخل منها الجسم تساعده على التقليل من نسب الإصابة من السرطان، مضيفا أن أفضل حل للمحافظة على المناعة هى النوم الجيد ٨ ساعات ليليا.





وأكد أنه من أجل الحفاظ على مناعة قوية يجب تقليل الوزن والنوم المنتظم الجيد و تنظيم دورة حياة متلازمة وصحية وممارسة الرياضة والبعد عن التوتر والقلق، متابعا أن تناول الفيتامينات غير ضرورى، حيث أن الأهم هو إلتزام المواطن بلإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامة للوقاية من الفيروس.





وأفاد أن الصيام المتقطع يحسن من المناعة، نتيجة إفراز هرمون الجوع الذى يساعد على تقويتها.