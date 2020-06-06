جمال شعبان يجيب عن شكوى متكررة حول فيروس كورونا

ظهرت أعراض جديدة تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا ومنها بحسب عدد كبير من الروايات فقدان حاستي الشم والتذوق وهو ما جعل الكثيرون يتسائلون حول حقيقة هذا العرض وكان من بين من وجه لهم السؤال عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان.





وقال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، أن هناك شكاوى متكررة ومتعددة تأتيني على "الماسنچر" بخصوص معاناة البعض من فقدان حاسة الشم والتذوق وليس كل الحالات تكون إصابة بكورونا ولكن التأكد يكن صعب على البعض.





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- اعزل نفسك منزليا وتابع قياس درجة الحرارة .

- التزم بالراحة والنوم لا يقل عن ٨ ساعات.

- احرص على تناول سوائل وفواكه وخضروات تحتوي علي ڤيتامين د وسي

مثل (برتقال ليمون سلطات خضروات بيض عسل شوفان )





واشار "جمال" الى انه أحيانا تكون عرضية نفسية في هذه الوباء وده سببه الضغوط والتوترات النفسية القوية التي نتعرض لها ولا داعي للقلق الزائد





واختتم قائلا "ركز في الاجراءات الصحية المتبعة شمل الله الجميع بالصحة والعافية"